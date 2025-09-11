TRENI. LUNEDÌ 15 RIAPRE LA LINEA LECCO-TIRANO-COLICO-CHIAVENNA

LECCO – Da lunedì 15 settembre riapre, come da programma, la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano-Colico-Chiavenna, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Gli interventi puntano a un progressivo ammodernamento e potenziamento tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura al fine di migliorare sempre di più la regolarità del servizio ferroviario.

Le principali attività svolte durante il periodo estivo da RFI:

lavori multisettoriali di manutenzione straordinaria ;

; potenziamento e soppressione passaggi a livello propedeutici alle Olimpiadi 2026;

interventi di miglioramento dell’accessibilità delle stazioni di Lecco, Colico, Tirano, Morbegno, Tresenda , e le fermate di Chiuro, Talamona, Dorio e Abbadia Lariana .

Impegnati circa 150 tecnici fra operai di RFI e delle ditte appaltatrici, che hanno lavorato 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

L’investimento complessivo ammonta a circa 57 milioni di euro.

Al termine dei lavori, come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, per un periodo transitorio, è previsto un aumento dei tempi di viaggio e modifiche di percorso. In particolare, i treni RE Milano-Tirano subiranno anticipi/posticipi in partenza/arrivo di circa 20 minuti, i treni REG Lecco-Colico-Sondrio saranno limitati di percorso o rimodulati con anticipi/posticipi di circa 5 minuti.