TRENI PARTITI IN ANTICIPO, RITARDI E CANCELLAZIONI: COLPITI I PENDOLARI LECCHESI

LECCO – Mattinata difficile per i pendolari lungo la direttrice Lecco–Milano, segnata da disservizi, ritardi pesanti e cancellazioni.

A far scattare le prime proteste è stato il treno delle 7:30 da Lecco per Milano, partito con alcuni minuti di anticipo rispetto all’orario previsto.

Secondo quanto riferito dal personale ferroviario, la partenza anticipata sarebbe avvenuta nel rispetto del regolamento, che consente una certa flessibilità operativa.

Una spiegazione che però non ha convinto i pendolari, soprattutto considerando l’elevato afflusso mattutino.

Duro il commento di un viaggiatore presente in stazione: “Ma può un treno di pendolari partire in anticipo? Ma può il capotreno pensare una cosa del genere? Con tutte le difficoltà che ci sono per raggiungere il binario, con i pendolari che occupano tutte le scale scendendo…”

Una situazione che, secondo molti utenti, penalizza chi arriva in stazione con i tempi già stretti e si trova improvvisamente il treno già partito.

A peggiorare ulteriormente la mattinata, un autoveicolo ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello in prossimità della stazione di Calolziocorte Olginate, causando forti rallentamenti sulla linea.

La circolazione ferroviaria è risultata pesantemente compromessa, con ritardi fino a 50 minuti. Per tentare di ristabilire la regolarità del servizio, è stato necessario modificare o cancellare il percorso di numerosi treni.

Il treno 24827 ripartirà da Calolziocorte Olginate con 60 minuti di ritardo, secondo le comunicazioni ufficiali.

A causa dell’incidente, sono state disposte le seguenti modifiche:

24820 (Milano Porta Garibaldi 06:52 – Lecco 07:54)

➝ Termina a Calolziocorte Olginate

(Milano Porta Garibaldi 06:52 – Lecco 07:54) ➝ Termina a Calolziocorte Olginate 24822 (Milano Porta Garibaldi 07:22 – Lecco 08:24)

➝ Termina a Calolziocorte Olginate

(Milano Porta Garibaldi 07:22 – Lecco 08:24) ➝ Termina a Calolziocorte Olginate 24824 (Milano Porta Garibaldi 07:52 – Lecco 08:54)

➝ Termina a Carnate Usmate

(Milano Porta Garibaldi 07:52 – Lecco 08:54) ➝ Termina a Carnate Usmate 24829 (Lecco 08:06 – Milano Porta Garibaldi 09:08)

➝ Parte da Calolziocorte Olginate

(Lecco 08:06 – Milano Porta Garibaldi 09:08) ➝ Parte da Calolziocorte Olginate 24831 (Lecco 08:36 – Milano Porta Garibaldi 09:38)

➝ Parte da Calolziocorte Olginate

(Lecco 08:36 – Milano Porta Garibaldi 09:38) ➝ Parte da Calolziocorte Olginate 24833 (Lecco 09:06 – Milano Porta Garibaldi 10:08)

➝ Parte da Carnate Usmate

Completamente cancellate le seguenti corse:

24828 (Milano Porta Garibaldi 08:52 – Lecco 09:54)

(Milano Porta Garibaldi 08:52 – Lecco 09:54) 24837 (Lecco 10:06 – Milano Porta Garibaldi 11:08)

I passeggeri sono invitati a verificare l’andamento dei treni tramite APP e sito ufficiale, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.