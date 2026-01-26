TRENI, PASTORELLA (AZIONE) INTERROGA SALVINI SULLA LINEA MILANO-LECCO

ROMA – “Con Milano Cortina 2026 alle porte, non possiamo permetterci che sulla rete ferroviaria interessata dai flussi olimpici continuino cancellazioni e disservizi. L’Italia sarà sotto i riflettori e i collegamenti devono essere affidabili, non un’incognita quotidiana per pendolari e visitatori.” Lo dichiara Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, che ha depositato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sui disagi lungo la direttrice Milano–Lecco.

Nell’atto, depositato in coordinamento con la segretaria di Azione a Lecco, Eleonora Lavelli, si richiamano le numerosi soppressioni comunicate a ridosso della partenza delle ultime settimane, che non rispetterebbero gli indicatori di puntualità e regolarità previsti dal contratto di servizio tra Regione Lombardia e Trenord, in particolare per le linee S7, S8 e RE8. Questi disservizi, secondo Pastorella e Lavelli, fanno sorgere dubbi sull’effettiva attuazione del potenziamento del servizio sulla Milano-Tirano previsto da Trenord in vista dei Giochi.

“Chiediamo al Governo di chiarire le cause dei continui disservizi e quali garanzie operative siano previste per rendere effettivo il potenziamento del servizio annunciato per il periodo olimpico. Anche perché l’Host City Contract prevede un impegno formale del Paese ospitante a supportare l’organizzazione dei Giochi, di cui l’affidabilità dei servizi di mobilità è parte integrante” conclude Pastorella.

La segretaria di Azione a Lecco, Eleonora Lavelli, ha commentato: “È una richiesta doverosa a dieci giorni dall’inizio delle Olimpiadi per conoscere il reale quadro del sistema ferroviario, che anche in queste settimane sta dimostrando carenze gravi e ripetute. Da troppo tempo i pendolari pagano un prezzo alto in termini di tempo e incertezza”.