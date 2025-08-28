TRENI PER COMO E MOLTENO-MILANO, INTERVIENE IL COMITATO PENDOLARI

Gentile Redazione,

in merito all’articolo “Treni, disagi sulle linee per Como e Molteno-Milano dopo i lavori“, il nostro Comitato Pendolari desidera precisare alcuni punti:

Se è vero che il principale problema tecnico della mattinata è stato un malfunzionamento al passaggio a livello tra le stazioni di Moiana e Casletto-Rogeno, è altrettanto vero che pochi minuti prima il primo treno del mattino da Como ha subito una soppressione parziale, partendo da Cantù, a causa di non meglio precisati problemi ai sistemi della rete nei pressi di Como. A differenza di quanto riportato nell’articolo, sulla linea Como–Lecco non è previsto alcun periodo di assestamento con orari modificati fino a fine mese. Tale regime transitorio riguarda esclusivamente la linea Lecco–Molteno–Monza–Milano. Durante la sospensione del servizio, sulla Como–Lecco sono stati avviati lavori di miglioramento dell’accessibilità presso la stazione di Civate: cantiere che, a nostro avviso, risulta tutt’altro che completato. La stazione di Carate, invece, citata nell’articolo, non si trova su questa linea ma sulla Lecco–Molteno–Monza–Milano.

Infine, pur leggendo nell’articolo che “fortunatamente, la situazione è stata risolta più rapidamente del previsto, e i disagi si sono rivelati meno gravi rispetto alle prime stime”, come Comitato non possiamo che sottolineare la gravità della situazione: riprendere il servizio ferroviario dopo un mese di interruzione totale per lavori con guasti immediati, laddove ci sarebbe stato tutto il tempo per manutenzionare e collaudare adeguatamente gli apparati, rappresenta per i viaggiatori l’ennesima conferma di inefficienza e scarsa affidabilità.

Certi della vostra attenzione,

cordiali saluti

Per il Comitato Pendolari Como-Lecco,

Giovanni Galimberti