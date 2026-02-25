TRENI POTENZIATI PER LE OLIMPIADI: ORA LA PROVINCIA CHIEDE CONTINUITÀ

LECCO – In occasione dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026, la Provincia di Lecco esprime soddisfazione per il potenziamento del servizio ferroviario sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e ne chiede la conferma anche oltre il periodo dell’evento.

La presidente Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere delegato a Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Mobilità Mattia Micheli hanno inviato una lettera al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e all’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Franco Lucente per sottolineare l’efficacia del servizio cadenzato ogni 30 minuti attivato durante i Giochi.

“Il lascito delle Olimpiadi deve tradursi in un miglioramento concreto e duraturo per il territorio – dichiarano Hofmann e Micheli – Il potenziamento del servizio ferroviario ha dimostrato di rispondere in modo efficace alle esigenze delle migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano verso l’area metropolitana. Per questo chiediamo che venga confermato, almeno in via sperimentale, anche nei prossimi mesi”.

La Provincia riconosce l’impegno straordinario richiesto dall’evento olimpico, ma ritiene fondamentale dare continuità a un modello di servizio che ha garantito collegamenti più frequenti, puntuali e moderni e che potrebbe anche portare a un decongestionamento della Ss 36.

Al termine del periodo di sperimentazione sarà possibile effettuare le necessarie valutazioni per stabilizzare l’offerta e consolidare un’eredità concreta dei Giochi a favore di pendolari, studenti e dell’intero territorio lecchese.