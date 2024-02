TRENI/RITARDI SULLA LECCO-BERGAMO, LA TESTIMONIANZA DELL’ODISSEA

LECCO – Un pendolare che ha subito i disagi della mattinata sulla linea Lecco-Bergamo ha raccontato la sua esperienza diretta.

Nella mattinata di oggi giovedì 15, il treno 10719 Lecco-Ponte San Pietro, delle ore 8:12, ha accumulato un ritardo superiore all’ora e mezza per un guasto ad un passaggio a livello, andando ad impattare sulla circolazione dei convogli di tutta la mattinata.

Edoardo, giovane pendolare lecchese, si è trovato suo malgrado sul convoglio coinvolto e ha voluto raccontare la sua testimonianza:

“Questa mattina, a Lecco, ho preso il regionale delle 8.12; fino alla stazione di Calolziocorte tutto era regolare e, arrivati a Cisano, si era accumulato un ritardo comunque controllato, ma da lì sono iniziati i problemi. Dopo che il convoglio è ripartito da Cisano, ho parlato con il capotreno, che mi ha spiegato che eravamo andati “in avanscoperta” da lì in avanti perché si era capito che c’era un guasto sulla tratta, ma bisognava verificarlo “ad occhio”: mi è stato davvero spiegato così, che il treno viene inviato a segnalarlo. Dunque siamo rimasti fermi per oltre mezz’ora tra le stazioni di Cisano e Pontida, perché il guasto era ad un passaggio a livello a Pontida, un passaggio a livello di una strada sterrata.

Finalmente poi sono stati mandati due carabinieri a presidiare il passaggio a livello e siamo potuti ripartire, avendo già accumulato un ritardo consistente e con una serie di rallentamenti prima di Ambivere.

Arrivati ad Ambivere Mapello, il treno si è fermato completamente e non procedeva più. Dopo 45 minuti circa fermi nel treno, ci invitano a scendere perché il treno aveva concluso in quella stazione la sua corsa e avremmo dovuto aspettare l’arrivo di un bus sostitutivo per arrivare a Bergamo. Anche il bus è arrivato con un consistente ritardo di circa mezz’ora, dunque l’arrivo a Bergamo, previsto per le 9.22, è stato alle 10.50, quasi un’ora e mezza dopo“.