ROMA – Scatterà alle 9 per concludersi alle 17 lo sciopero ferroviario di otto ore annunciato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal per la giornata di venerdì 14 aprile.

Alla base della protesta organizzata l’aggravamento delle condizioni lavorative di tutto il personale, con particolare riferimento a turni estenuanti, criticità legate al diritto al pasto e promesse non mantenute dopo i risultati raggiunti, almeno sulla carta, nelle passate battaglie sindacali.

Si evidenziano in particolar modo le difficoltà di determinate classi di lavoratori, tra cui il personale mobile, i manutentori, il personale di vendita e assistenza e quello degli uffici (qui la nota in PDF: Trenitaliaunoscioperoinevitabile1).

Sul fronte lombardo, Trenord non sembra preoccupata dallo sciopero indetto dai sindacati: “Si segnala che in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative. Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate” spiega la società.