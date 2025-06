VARENNA – “La prova ha avuto un esito positivo: il traffico veicolare è stato piuttosto fluido sia a Varenna che a Perledo”.

Così in prima battuta il sindaco di Varenna Mauro Manzoni dopo l’ultimo fine settimana “di prova” in vista dello stop vero e proprio, lunghissimo, alla circolazione ferroviaria sul Lario Orientale – maxi interruzione come noto in programma da giugno a settembre, causa lavori alla linea Lecco-Colico-Tirano.