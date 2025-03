TRENI STOP. VARENNA CONFERMA: “NO TRANSITO DEI MEZZI SOSTITUTIVI IN CENTRO STORICO”

VARENNA – Nel secondo confronto avvenuto il 19 marzo tra i rappresentanti di Regione, Provincia di Lecco, Trenord ed i Comuni di Perledo e Varenna ( vedi nostro servizio esclusivo ), sulle modalità di esecuzione del trasporto pubblico con autobus durante la chiusura estiva trimestrale del tratto ferroviario tra Lecco e Colico, il sindaco di Varenna Mauro Manzoni ha nuovamente rimarcato che non autorizzerà il transito dei mezzi sostitutivi nel centro storico del paese “in quanto determinerebbe, stante il limitato calibro dell’unica via che lo attraversa, fonte di grave rischio per i pedoni che numerosi la percorrono, oltre che un caos viabilistico difficilmente gestibile“. Senza contare “gli effetti del transito di autobus di grandi dimensioni in un ambito urbano già fortemente condizionato dalla presenza del parcheggio multipiano innanzi l’ingresso di Villa Monastero che già attualmente, pur in loro assenza, genera nel periodo estivo di maggior congestione la formazione di lunghe code di veicoli che ne bloccano il centro”.

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS