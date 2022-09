MILANO – Venerdì 9 settembre, a causa di uno sciopero nazionale del personale mobile (macchinisti e capitreno) indetto dalle 9 alle 17, il servizio ferroviario lombardo potrà subire cancellazioni e variazioni. Viaggeranno i treni con orario di partenza entro le 9.01 e arrivo alla destinazione finale entro le 10.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.

Lo sciopero potrà causare ripercussioni alla circolazione anche al termine dell’agitazione. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione e a consultare le pagine dedicate a ogni linea su trenord.it e App.