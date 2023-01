LECCO – Ennesima soppressione di un treno della tratta Lecco Milano, ieri mercoledì 25 gennaio, precisamente il regionale 2857 di Trenord, per un guasto al convoglio che ne ha richiesto l’immediato rientro in deposito.

Si tratta di una problematica che, nonostante i numerosi reclami, non sembra destinata a migliorare. I consumatori e gli utenti, che fanno affidamento sui servizi ferroviari Trenord, si trovano costantemente con servizi in meno senza alcun preavviso.

“La situazione è inaccettabile. Per i pendolari della linea Lecco-Milano è diventato un evento riuscire ad arrivare a destinazione – afferma il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli – Trenord non può rimanere silente, deve dare spiegazioni in merito e rimborsare tutti coloro che ne fanno richiesta”.

Per tale motivo Codacons diffida Trenord: è necessario rimborsare i viaggiatori. I pendolari possono rivolgersi al Codacons all’indirizzo e-mail info@codaconslombardia.it.