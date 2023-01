SONDRIO – Serie di ritardi questa mattina sulla linea ferroviaria Sondrio-Lecco-Milano per un animale investito tra le stazioni di Ardenno Masino e Morbegno. La linea è stata interrotta alle 5.30 e ripristinata alle 7.45 ma le ripercussioni dell’incidente hanno causato ritardi di circa 20 minuti per diversi convogli a seguire.

In ritardo già il treno 2813 delle 5.30 da Sondrio a Milano Centrale, così come il 10310 delle 6.05 da Lecco a Sondrio. Rallentamenti anche per il treno 10315 delle 6.51 da Sondrio per Lecco, per il 2815 da Tirano delle 6.12 verso Milano Centrale e per il 10317 (Sondrio 7.47 – Lecco 9.45). Disagi proseguono sui treni 2816 (Milano Centrale 8.20 – Tirano 10.52), e 2857 (Lecco 8.20 – Milano Centrale 9.07).