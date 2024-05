TRENORD: BUS CALOLZIO-BERGAMO, IN REGIONE L’INTERPELLANZA DI AZIONE

MILANO – Nella giornata di domani 30 maggio, la Commissione Trasporti di Regione Lombardia discuterà l’interpellanza presentata dal consigliere di Azione Massimo Vizzardi riguardo l’istituzione di bus sostitutivi per la stazione di Bergamo in partenza anche dalla stazione di Calolziocorte.

La proposta per quest’integrazione, presentata tramite una raccolta firme al comune di Calolziocorte ed inoltrata dal sindaco Marco Ghezzi a Trenord, non ha ancora ricevuto risposta e il comune ha dichiarato che le trattative sono ancora in corso: come ricorda il segretario provinciale di Azione Eleonora Lavelli, “è importante collaborare anche a livello di amministrazione per offrire ai cittadini un servizio presente in altri comuni, come a Paderno d’Adda“; proprio da Paderno Azione ha fatto partire un’altra interpellanza, riguardo la frana che ha sostanzialmente bloccato l’Alzaia del fiume Adda, che è giunta in Parlamento: “Questo caso dimostra ulteriormente la forza della collaborazione”, conclude Lavelli.

LEGGI ANCHE: