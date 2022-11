LECCO – Si sono svolte in tutta la Lombardia le elezioni per le nuove RSU e i nuovi RLS di Trenord. Due i dati principali che emergono dalle votazioni: in primo luogo l’affluenza, che ha fatto registrare percentuali molto alte in tutto il territorio lombardo. Quindi il risultato storico ottenuto dalla FILT CGIL che, grazie agli oltre mille voti raccolti, diventa per la prima volta il sindacato più rappresentativo in Trenord.

Per raggiungere questo risultato è stato significativo il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori votanti nei seggi lecchesi, dove l’affluenza si è attestata sopra la media regionale e il successo elettorale è stato più netto.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – ha detto Andrea Frangiamore, segretario generale FILT CGIL Lecco – Sondrio -. Una partecipazione così massiccia non solo rafforza la legittimazione del sindacato confederale, ma è anche un messaggio chiaro alla proprietà e alla Regione Lombardia: le lavoratrici e i lavoratori di Trenord vogliono essere ascoltati. Abbiamo ora la responsabilità di avviare una stagione contrattuale che affronti i problemi in azienda per chi ci lavora e consenta di erogare servizi migliori per i cittadini”.