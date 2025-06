TRENORD. LAVORI LECCO-TIRANO E COLICO-CHIAVENNA: BUS SOSTITUTIVI

LECCO – Dal 15 giugno al 14 settembre, importanti lavori programmati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria comporteranno l’interruzione del servizio ferroviario tra Lecco e Tirano e sulla linea Colico-Chiavenna. Per garantire la mobilità dei viaggiatori, Trenord ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus, i cui orari sono già disponibili sul sito trenord.it .

In corrispondenza dei treni in arrivo a Lecco da Milano, partiranno autobus con due modalità: bus con fermate in tutte le stazioni tra Lecco, Varenna e Colico, per servire tutte le località intermedie; bus diretti verso Colico, Sondrio, Morbegno, Tresenda e Tirano, senza fermate intermedie, per chi deve raggiungere le principali destinazioni in Valtellina in tempi più rapidi.