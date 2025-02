TRENORD, PD: “SERVE INFORMATIZZAZIONE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO”

MILANO – Per ottimizzare la programmazione del servizio ferroviario lombardo – ancor più in un periodo con grandi opere del PNRR e Olimpiadi 2026 che interrompono intere linee ferroviarie – è necessario informatizzare i processi, recuperando dati e informazioni sui bisogni di servizi dei lombardi, sfruttando al meglio le banche dati di Trenord. Lo ha chiesto questa mattina il consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli, che ha presentato una interpellanza sollevando il tema dell’utilizzo dei dati relativi agli utenti Trenord.

“Solo alcuni mesi fa, con le nostre puntuali richieste era emerso come la Regione utilizzi i dati di Trenord – raccolti dal sito e sull’app in fase di registrazione – principalmente a fini statistici e non per impostare mirate risposte alle esigenze dei lavoratori, sia in termini di programmazione dei servizi ordinari, sia per organizzare servizi sostitutivi. In particolare – spiega Fragomeli – mappare la presenza di studenti o altre tipologie di pendolari in una determinata tratta, così come la stazione di residenza e non solo di partenza, rientrano tra le informazioni utili per consentire una pianificazione più efficace del servizio”.

“Nella risposta dell’assessorato, letta in aula dal sottosegretario Piazza, si sottolinea e riconosce l’importanza dei dati e si comunica che Regione Lombardia sta sviluppando progetti che includono proprio quanto da noi richiesto” fa sapere Fragomeli che si è detto parzialmente soddisfatto della risposta, sottolineando che “sebbene l’interesse della Regione sia positivo, è necessario accelerare sull’informatizzazione dei processi, potenziare l’incrocio dei dati relativi al rilascio abbonamenti, bigliettazione elettronica e conseguente rilevazione del venduto occasionale“. Il consigliere dem ha quindi ribadito il suo impegno nel continuare a sollecitare la giunta affinché si concretizzino interventi per migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario lombardo.