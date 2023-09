LAZZATE (MB) – Matteo Grattarola chiude la stagione del trial conquistando per la 14esima volta il campionato italiano outdoor TR1, un anno speciale in cui ha realizzato 8 vittorie in 8 gare, e coronato anche dal 4° posto assoluto nel campionato del mondo.

Sabato 23 settembre nella medesima location del suo secondo titolo Mondiale Trial2 conseguito nel 2020, il poliziotto di Margno (Beta) ha conquistato la vittoria, laureandosi contestualmente per la quattordicesima volta Campione Italiano Trial Outdoor nella top class TR1. Il verdetto finale ha messo Luca Petrella (GasGas)di Malgrate alla sua destra, Mattia Spreafico (Vertigo) del rione cittadino di Chiuso sul terzo gradino.