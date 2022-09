PONTE DI LEGNO (BS) – Un secondo posto di giornata non basta a Matteo Grattarola per scrivere la storia agguantando il terzo posto assoluto nel mondiale Trial GP 2022. Nella domenica di gare a Ponte di Legno ‘Teomat’ sale sì sul podio davanti a Raga Sans, diretto avversario nella classifica generale, ma i punti non bastano per il sorpasso.