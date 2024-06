TRIAL. LE IMMAGINI DEL RISVEGLIO AI PADDOCK DEL MONDIALE

CORTENOVA – Scatta a minuti, alle 9.30, la seconda giornata di gare per la tappa valsassinese del mondiale di Trial.

Nei paddock piloti, minder e meccanici stanno dando gli ultimi ritocchi alle moto in vista di una domenica a dir poco impegnativa.

I primi in gara saranno i numeri più alti, i big e i piloti di casa partiranno verso le 11. Per tutti dodici zone da affrontare: quattro alla partenza, sei in Val Mulini, una alle scuole realizzata con le forge e infine quella finale.