TRIBUNALE: SENTITI I TESTIMONI AL PROCESSO DELL’INSEGNANTE DI RELIGIONE

LECCO – Nell’udienza odierna, che vede imputato per presunti maltrattamenti degli alunni Francesco Cannavacciuolo, insegnante di religione a Esino Lario e Dervio nell’anno scolastico 2017/2018, sono stati sentiti alcuni genitori, l’allora dirigente scolastica dell’istituto e due insegnanti.

Voci discordanti, mentre i genitori, oggi e nella precedenti udienze, hanno raccontato di aver raccolti gli episodi non consoni all’insegnamento, l’ex dirigente scolastica degli istituti interessati Maria Luisa Montagna ha ricostruito la vicenda che ha convolto il professor Cannavacciuolo e la richiesta alla Curia di Milano di rimuoverlo dall’incarico, due ex colleghe del docente di religione hanno detto di non aver avuto controindicazioni sul prof, anzi di apprezzare il suo metodo di insegnamento.