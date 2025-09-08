TRIONFO MYRIAM SYLLA: DA OLGINATE AL MONDIALE DI VOLLEY

LECCO – Myriam Sylla ha raggiunto un traguardo storico: la schiacciatrice originaria di Valgreghentino, cresciuta sportivamente a Olginate, ha vinto il Campionato Mondiale di pallavolo con la Nazionale Italiana guidata da Julio Velasco. La vittoria è arrivata in Thailandia, al termine di una finale mozzafiato contro la Turchia, conclusa al tie-break con il punteggio di 15-8, dopo che le azzurre avevano ceduto il secondo e il quarto set.

Approdata in questa stagione proprio in Turchia, nel pluridecorato Galatasaray, Sylla ha dimostrato ancora una volta di essere una delle colonne portanti della squadra italiana: la sua prova nella semifinale contro il Brasile ha messo in luce ulteriormente le sue doti da campionessa.

Questo successo rappresenta l’ultimo tassello mancante nella già ricchissima carriera della campionessa classe 1995, che aveva conquistato l’oro olimpico a Parigi nel 2024. Lo aveva accennato lo scorso maggio, durante la sua visita a Lecco per l’evento conclusivo del progetto “IO Tifo Positivo”: con la giusta dose di scaramanzia, la pallavolista non aveva mai nominato esplicitamente l’obiettivo, lasciando però intendere come fosse l’unico obiettivo mancante nella sua spettacolare carriera.

Sylla ora potrà aggiungere il tassello più importante al suo speciale palmarès, consapevole di essere riuscita a ispirare tantissime ragazze nel lecchese e in tutta Italia ad inseguire i loro sogni sul campo.

RedSpo