TRIONFO TRICOLORE: FESTA BLUCELESTE PER GLI UNDER 15 AL RIGAMONTI CEPPI

LECCO – Una serata indimenticabile quella di mercoledì allo stadio Rigamonti-Ceppi, che si è trasformato in un vero e proprio mare di entusiasmo bluceleste. L’Under 15 della Calcio Lecco, fresca vincitrice dello scudetto di categoria, è scesa in campo per una celebrazione speciale insieme a famiglie, staff e tifosi, regalando emozioni a tutti i presenti.

Applausi, cori e sorrisi hanno accompagnato la sfilata dei giovani campioni, che hanno ricevuto l’affetto caloroso di genitori e dirigenti. Un abbraccio simbolico ha unito tutta la squadra attorno alla maglia bluceleste, emblema di un successo costruito con impegno e passione.

Tra i protagonisti della serata anche il presidente onorario Angelo Battazza e il sindaco Mauro Gattinoni, che hanno consegnato medaglie e gadget ai ragazzi, sottolineando l’importanza di questo traguardo.

Uno scudetto che non è soltanto un risultato sportivo di prestigio, ma rappresenta anche la conferma di un progetto formativo nato sei anni fa, partito dal nulla e cresciuto fino a raggiungere la vetta nazionale.

Dalla promozione della Primavera 2 fino alla vittoria dell’Under 15 campione d’Italia, la Calcio Lecco 1912 ha dimostrato di saper trasformare ogni obiettivo in un successo concreto, portando orgoglio e speranza all’intera comunità bluceleste.