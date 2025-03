TROFEO DARIO E WILLY, QUEST’ANNO È CAMPIONATO ITALIANO SKYRACE

VALMADRERA – Il primo maggio per gli skyrunner non significa solo festa dei lavoratori, ma anche “il gran giorno della Dario & Willy“. Quest’anno si celebra la 19ª edizione con un riconoscimento significativo: la Fisky ha assegnato al Trofeo Dario & Willy il Campionato italiano Skyrace assoluto e di categoria. Un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto in questi lunghi anni dal team Osa Valmadrera.

Il percorso del Trofeo Dario & Willy resta invariato da ben 10 anni. Si correrà sui 25 chilometri a fil di cielo e fil di lago affrontando un dislivello positivo e negativo di 2020 metri, distribuito su tre salite e altrettante discese. I corridori passeranno da luoghi chiave come il Rifugio Sev di Pianezzo (1255 metri), il Rifugio Terz’Alpe (795 metri), il Monte Prasanto (1195 metri), il Monte Rai (1259 metri), il Rifugio di San Tomaso (584 metri, gestito dai soci volontari dell’Osa Valmadrera) e lo “Zucon” (859 metri). Finale in picchiata sul lungolago di Valmadrera con traguardo posto sul lungolago della Baia di Parè. 6 ore il tempo massimo per concludere la gara.

Oltre alla principale competizione, l’evento include anche iniziative legate alla tutela dei sentieri e alla promozione dello skyrunning tra i più giovani. In vista del Trofeo Dario & Willy, come ogni anno, verranno effettuati interventi di pulizia lungo i sentieri interessati dalla competizione, garantendo così un percorso in condizioni ottimali per gli atleti.

A margine della gara principale, è in programma una competizione promozionale dedicata ai più giovani, riservata a ragazzi dai 6 ai 17 anni, con partenza e arrivo sulla riva del lago, nella località di Parè.

Il comitato organizzatore del Trofeo Dario & Willy annuncia che saranno soltanto 400 i pettorali a disposizione per la skyrace. Le iscrizioni sono aperte e i posti limitati, per questo conviene non tardare troppo ad iscriversi. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul portale www.kronoman.net. Il pezzo forte del pacco gara è un gilet running di Df Sport Specialist, insieme al buono per il pasta party che si terrà al coperto, presso la tensostruttura del Tennis Club 88 in via Rio Torto.

Volgendo lo sguardo alla passata edizione, ne citiamo i vincitori. Al maschile si era imposto il lariano Lorenzo Beltrami in 2h23’54” davanti a Danilo Brambilla e Sergio Bonaldi. Al femminile il successo era andato alla brianzola Elisa Pallini – 3h05’00” il suo end time – che si era lasciata alle spalle Alice Testini e Roberta Jacquin.

Per quanto riguarda i record della gara, il miglior tempo sui 25 km è 2h17’59”, appartiene a Luca Del Pero ed è stato siglato nel 2022. La più veloce fra le donne è stata Camilla Magliano che nel 2019 ha stampato un 2h49’13” mai più eguagliato.

L’evento organizzato dalla società Asd Osa Valmadrera ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia e il patrocinio di Provincia di Lecco, Città di Valmadrera e Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

Il sito ufficiale della manifestazione è https://trofeodarioewilly.com/ (nei prossimi giorni verrà aggiornato con tutti i dettagli della gara 2025).

ULTERIORI INFORMAZIONI

La storia del Trofeo Dario & Willy

Il Trofeo Dario & Willy nasce nel 2001 con il nome di Trofeo Osa, in occasione del 50° anniversario della fondazione dell’Asd Osa Valmadrera. Nel 2005 la gara viene intitolata a Dario Longhi e William Viola, due giovani atleti della società scomparsi tragicamente a Livigno. Da quel momento, l’evento assume un significato speciale per il gruppo sportivo.

Nel 2014, in occasione del decimo anniversario della nuova denominazione, il tracciato subisce una modifica significativa per rientrare nei parametri richiesti dalla Fisky per l’assegnazione del Campionato italiano Skyrace (Junior e Master). Il percorso viene allungato di circa nove chilometri e il traguardo viene spostato sul lungolago di Valmadrera, dove tuttora si conclude la gara.

Dove seguire la gara: i luoghi migliori per il pubblico

Gli spettatori che desiderano partecipare alla competizione da vicino possono scegliere diversi punti lungo il tracciato. Alcuni offrono una visuale privilegiata e permettono di sostenere gli atleti nei passaggi più impegnativi.

Uno dei primi è il rifugio Sev di Pianezzo, raggiunto dopo un dislivello positivo di 1000 metri. Qui è posizionato il primo cancello orario (1h55’00”) e vengono assegnati premi agli atleti – sia uomini che donne – che transitano per primi, grazie al contributo della società Sev Valmadrera.

Il rifugio Terz’Alpe, situato in Val Ravella nel comune di Canzo, è un’altra area di riferimento, con un punto di rifornimento utile sia per i concorrenti che per chi segue la gara.

Il Monte Rai rappresenta il passaggio più alto del percorso, il cosiddetto Gran Premio della Montagna, un tratto particolarmente impegnativo per gli atleti.

Un altro luogo di grande affluenza è il ristoro di San Tomaso, situato al chilometro 18, dove si trova il secondo cancello orario (3h50’00”). L’area dell’Alpe di San Tomaso, abitualmente frequentata, è ideale per chi vuole incitare i concorrenti prima dell’ultimo tratto di gara.

Zucon, l’ultima asperità di giornata: uno strappo breve, circa 150 metri di dislivello positivo, ma molto intenso. Ad attendere il passaggio dei concorrenti ci sarà una vera e propria ‘torcida’, con i più giovani che, come da tradizione, scalderanno l’atmosfera spronando gli atleti in ogni modo.