ABETONE (PT) – La celebre stazione sciistica toscana dell’Abetone ha ospitato le Finalissime Nazionali di Pinocchio Sugli Sci 2022. La fase conclusiva della40° edizione dell’evento sciistico per bambini e ragazzi, tra i più prestigiosi d’Italia. Alla regia lo Sci Club Pinocchio di Pescia in collaborazione con SAF e Comune di Abetone Cutigliano.

Ad aprire la settimana di competizione abetonese, alla quale hanno partecipato oltre 1800 atleti da tutta Italia, sono stati i più piccoli delle categorie U9/Baby 1 e U10/Baby 2, che sono scesi in pista domenica con una prova unica di Slalom Gigante. Per lo Sci Club Lecco, nella categoria Baby 1 femminile, Aurora Spinello 40ª, Isabella Manzoni 50ª, Marta Gerosa 64ª. Nella gara maschile ottima prova per Luca Bertoldini entrato nella top ten conquistando il 9° posto, quindi Nicolò Pizza 18° ed Edorardo Ricci 27°. Nella categoria Baby 2 femminile, Camilla Del Gaudio ottiene il 64° posto, mentre nella gara maschile Alberto Buzzoni chiude al 37° posto.

Nella giornata di lunedì, in pista le categorie Cuccioli 1 e 2 sia maschili che femminili, impegnati con una manche di Slalom Gigante. Per lo Sci Club Lecco nella categoria Cuccioli 1 in gara solo Marco Bertoldini autore di una buona gara conclusa al 23°.

Nella giornata di martedì 29 marzo si sono presentati al cancelletto di partenza i qualificati delle categorie Ragazzi e Allievi. La pioggia prevista per mercoledì ha fatto variare il programma di gara: a differenza di quanto inizialmente stabilito, tutte le categorie sono state impegnate con le prove di Slalom Gigante, una manche per i Ragazzi e due per gli Allievi. Per lo Sci Club Lecco nella categoria Ragazzi, Carolina Ferri ottiene un buon 19° posto, m entre nella categoria Allievi un ottimo Giacomo Galli sfodera una bella prestazione che gli vale l’8° posto. Bene anche Alessandro Pizzi 18°, quindi Riccardo Mariuzzo 40°. Al femminile molto bene Nicole Giaquinto che chiude in 21ª posizione.

Finale bagnato per la 40° edizione di Pinocchio Sugli Sci. Ieri, mercoledì, gli atleti delle categorie maschili e femminile Ragazzi e Allievi si sono sfidati con due manche di Slalom Speciale. Per lo Sci Club Lecco nella categoria Ragazzi, Carolina Ferri chiude con un buon 37° posto. Nella categoria Allievi, molto bene Nicole Giaquinto che fa suo il 17° posto; nella gara maschile, ancora un ottimo Giacomo Galli chiude in 9ª posizione, più dietro Alessandro Pzzi 61° e Riccaordo Mariuzzo 192°.

