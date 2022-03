LECCO – Dopo l’elezione del segretario provinciale di Lecco intervengono su Lecco News i maggiorenti dem, il consigliere regionale della Lombardia Raffaele Straniero, uno dei traghettatori verso l’elezione di Manuel Tropenscovino, e il deputato Gian Mario Fragomeli.

Il nuovo leader scelto come investimento per il partito e per le sue qualità di equilibrio.

“Ho fatto parte del gruppo di lavoro incaricato di trovare una soluzione unitaria da proporre all’assemblea provinciale. Non era un compito scontato né facile però è prevalso il desiderio di ricompattare il partito in una figura che avesse i requisiti dell’autorevolezza e della possibilità di essere condivisa – spiega Raffaele Straniero – A ciò doveva aggiungersi la disponibilità dell’interessato. L’abbiamo rinvenuta in Manuel, che ha dato buona prova di sé come segretario dei giovani democratici e si è sempre contraddistinto anche nelle riunioni della direzione provinciale per il suo equilibrio e l’anelito all’unità della comunità del partito democratico a livello provinciale. Si tratta anche di un investimento importante del pd lecchese che in tal modo guarda al futuro con la figura di un giovane. A lui auguro di cuore buon lavoro e gli assicuro la mia piena disponibilità”.

“Manuel, un giovane con una seria esperienza nel volontariato politico, per una scelta di rinnovamento necessaria e finalizzata a superare alcune difficoltà interne al partito provinciale. Non sarà secondaria la genuinità politica di Manuel, rappresentante della nostra Valsassina così come conoscitore di organizzazioni complesse a livello studentesco e sociale. Come rappresentante istituzionale del PD darò la massima collaborazione per contribuire al rilancio del Pd con il nuovo corso che Manuel guiderà”, aggiunge Gian Mario Fragomeli, completando il ritratto del segretario.