TRUFFA A PASETTI AUTO DI MARGNO, HACKERATO IL PROFILO AUTOSCOUT24?

MARGNO – Un nuovo caso di truffa nel mondo della compravendita di auto online interessa direttamente la Valsassina: in questi giorni è stata infatti colpita la concessionaria Pasetti Auto, con sede a Margno. Il profilo ufficiale della concessionaria su AutoScout24 sarebbe stato hackerato, e numerosi veicoli sarebbero stati pubblicati a nome dell’azienda ma senza alcun legame reale con essa. L’allarme è stato lanciato direttamente dai titolari: “Il sito Pasetti Auto su AutoScout è stato hackerato. Le auto inserzionate non sono nostre, sono truffatori. Aspettiamo lunedì per bloccare tutto”.

La dinamica della truffa ricalca quella già vista un anno fa a Chiavenna …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS