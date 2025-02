LECCO – Chiesta una condanna a otto mesi per un imputato accusato di aver truffato una ballabiese. I fatti risalgono al settembre del 2021, quando una donna di Ballabio pubblica su un sito specializzato alcune finestre in vendita. Un 40enne, Ernesto D.G. la contatta, si dichiara disponibile ad acquistare le finestre al prezzo concordato: 150 euro per ciascuna.

