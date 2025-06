TRUFFA DEL “FINTO PARENTE” A LECCO: ARRESTATA UNA DONNA

LECCO – Martedì 10 giugno, la Polizia di Stato – Squadra mobile di Lecco ha arrestato in flagranza una donna di origini straniere, accusata di aver truffato un’anziana con il trucco del “finto parente”. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna, che si è finta la nipote, avrebbe convinto con una telefonata la vittima che un suo familiare era gravemente malato e aveva urgente bisogno di soldi per un’operazione.

Senza interrompere la chiamata per non consentire alla vittima di pensare lucidamente all’accaduto e contattare altre persone, la truffatrice avrebbe continuato ad avanzare pressanti richieste, fino a quando si è presentata sotto l’abitazione dell’anziana una sua complice alla quale la vittima ha poi consegnato tutti i preziosi e il denaro in suo possesso.

Mentre la truffa si stava consumando, una segnalazione ha permesso alla polizia di individuare la sospettata nei pressi della stazione di Lecco. Fermata per un controllo, è stata trovata in possesso di circa 350 grammi di oro e denaro contante appena ricevuti dalla vittima. Inoltre, ha mostrato una carta d’identità straniera risultata falsa.

La donna è stata arrestata per truffa aggravata in concorso e possesso di documenti falsi. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lei la custodia cautelare in carcere.