TRUFFA DEL FINTO PARENTE A UNA COPPIA DI ERBA: 17ENNE DENUNCIATO A LECCO

LECCO – Una truffa ben orchestrata ai danni di una coppia di anziani si è conclusa con un lieto fine grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato per truffa aggravata dopo aver ingannato due coniugi di Erba (CO) con la tecnica del “finto parente”.

Sabato 23 agosto, durante un servizio mirato al contrasto dei reati predatori, gli agenti della Squadra Mobile di Lecco hanno notato un giovane in stato di agitazione nei pressi della stazione ferroviaria. Il suo comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a effettuare una perquisizione, che ha portato al ritrovamento di numerosi monili in oro — catenine, collane, bracciali e orologi — di cui il ragazzo non ha saputo giustificare la provenienza.

Poco dopo, una segnalazione dei Carabinieri ha confermato i sospetti: a Erba, una coppia di ultrasessantacinquenni era stata vittima di una truffa con la modalità del “finto incidente/parente”. Ingannati da una telefonata allarmante e dalla visita di un falso incaricato, i coniugi avevano consegnato tutti i loro gioielli, convinti di aiutare un familiare in difficoltà.

Il riconoscimento del giovane da parte delle vittime è stato immediato e inequivocabile. Il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero e affidato a una comunità educativa, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano.

La Polizia di Stato rinnova l’invito alla cittadinanza, in particolare agli anziani, a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente situazioni sospette chiamando il 112.