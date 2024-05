TRUFFA DELL’AUTO TRA DOCENTI AL ‘FIOCCHI’, COLPO DI SCENA IN TRIBUNALE

LECCO – Colpo di scena al processo per il presunto raggiro legato alla compravendita di un’auto tra due docenti dell’istituto ‘Fiocchi’ di Lecco. La parte lesa sarà infatti nuovamente sentita dal giudice.

I fatti: nel 2020 un prof avrebbe offerto a un collega l’acquisto di un’auto, incassando poco più di 20mila euro, ma la vettura non è mai arrivata. Così il docente vittima del raggiro ha presentato denuncia nei confronti del collega -che ora si è trasferito nel Milanese. Nell’udienza odierna la parte lesa assistita dall’avvocato Elisa Magnani ha chiesto al giudice monocratico Bianca Maria Bianchi di modificare il reato da appropriazione indebita a truffa, mentre il difensore dell’imputato, avvocato Sonia Riva, ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto, essendo la compravendita legata a un concessionario di auto usate.

Il giudice Bianchi ha fissato una nuova udienza a fine mese per sentire la parte lesa, chiarire il contesto della vicenda, poi sarà pronunciata la sentenza. La Procura ha già chiesto la condanna a un anno e 4 mesi dell’imputato.