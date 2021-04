ROMA – Sono ormai sempre più frequenti le “truffe digitali” con i quali alcuni malfattori cercano di derubare i cittadini; l’ultima trovata coinvolge l’Inps, che, accortosi del sistema adoperato dai malviventi, ha subito avvisato la popolazione.

“L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che sono in corso tentativi di truffa tramite e-mail di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’Istituto, invitano a scaricare bollettini di versamento precompilati o link cliccabili per ricevere il rimborso di contributi versati in eccesso“…