TRUFFATORE “DELLO SPECCHIETTO” CONDANNATO A 5 MESI DI RECLUSIONE

LECCO – Truffatore seriale condannato dal giudice monocratico Bianca Maria Bianchi a 5 mesi di reclusione. I fatti risalgono al marzo 2022, quando G.F., 50enne originario di Napoli a bordo di una Polo ha tentato due truffe (e una gli era riuscita con la tecnica dello specchietto dell’auto).

Il primo tentativo nei confronti di un ex agente di polizia residente a Civate, è avvenuta in via Ghislanzoni a Lecco, il secondo in corso Martiri ai danni di un pensionato, infine in via Polvara – sempre in città. La tecnica è quella nota, il 50enne napoletano ha dato un botto allo specchietto delle auto dei tre, chiedendo poi un risarcimento. Nei primi due casi la sua richiesta non è andata a buon fine, mentre nel terzo – quello di via Polvara – la truffa è riuscita perché il 60enne che aveva subito il botto gli ha consegnato 130 euro. Poi si è accorto di essere stato raggirato e ha presentato la denuncia.

Il PM Caterina Scarselli ha chiesto la pena di 4 mesi e 150 euro di multa, al termine della camera di consiglio il giudice ha inflitto al truffatore napoletano 5 mesi e 100 euro di multa, solo per la truffa messa a segno in via Polvara.

RedGiu