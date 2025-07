TRUFFE INFORMATICHE, LECCO 28ª IN ITALIA: PIÙ DI 1.800 LE DENUNCE

LECCO – Le truffe telematiche si confermano un’emergenza crescente nel panorama dei reati in Italia, posizionandosi come il secondo crimine più denunciato dopo i furti. Nel 2023, le segnalazioni hanno superato quota 300.000, con un incremento significativo del +10,3% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno dilagante è favorito da una digitalizzazione pervasiva, con oltre il 90% della popolazione italiana connessa a internet. I dati emergono da un’elaborazione di Truffa.net su statistiche di Istat, Confartigianato e Il Sole 24 Ore.

L’analisi territoriale rivela che la provincia di Lecco si trova al 28° posto in Italia nella classifica delle province italiane più colpite dalle truffe informatiche, con 1.840 denunce totali e 551,6 ogni 100.000 abitanti nel 2024. L’aumento delle denunce è stato del +87,87% nel periodo 2019-2023, con il dato di 6 anni fa che indicava “solamente” 915 denunce in provincia.

In Lombardia, la provincia di Monza e Brianza ha conquistato il terzo gradino del podio nazionale, combinando incidenza e crescita: le denunce sono state 530 ogni 100.000 abitanti, per un aumento del 127,7% nel periodo 2019-2023. Essendo parte di una delle aree più digitalizzate d’Italia, Monza e Brianza è particolarmente esposta a truffe telematiche mirate alle aziende, e non è la sola: tra le altre province lombarde in graduatoria figura Lodi al sesto posto.

POS. PROVINCIA INCIDENZA (/100K) CRESCITA % PUNTEGGIO COMBINATO 1 Livorno 645.14 140.4% 1.000 2 Rieti 659.93 129.7% 986 3 Monza e Brianza 530.38 127.7% 969 4 Verona 577.20 125.5% 965 5 Grosseto 648.67 116.6% 956 6 Lodi 495.15 116.8% 945 7 Firenze 737.83 107.5% 940 8 Arezzo 597.17 107.8% 934 9 Barletta-Andria-Trani 297.11 209.1% 922 10 Siena 633.10 35% 910

Il dato si inserisce in un contesto regionale che vede la Lombardia tra le prime tre regioni italiane per numero di truffe informatiche. Questo sottolinea come l’alta densità di attività economiche e la forte digitalizzazione del territorio lombardo offrano un terreno fertile per le operazioni dei cybercriminali, i quali adattano costantemente le proprie strategie per massimizzare i profitti illeciti. Ecco la top ten delle regioni più colpite:

Toscana Piemonte Lombardia Veneto Lazio Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Puglia Marche

A livello nazionale, le tipologie di raggiro più diffuse rimangono il phishing, smishing e vishing, che rappresentano il 55% di tutte le denunce (oltre 160.000 casi), seguiti dalle truffe da marketplace con il 20% (60.000 casi), che sfruttano annunci di vendita online fraudolenti. Questi dati evidenziano la necessità di una vigilanza costante e di una maggiore consapevolezza sui rischi del web.

Nonostante l’escalation dei crimini digitali, l’Italia mantiene una posizione di rilievo a livello globale in termini di preparazione alla cybersecurity, classificandosi quinta nel National Cyber Security Index. Tuttavia, il caso di Monza e Brianza e l’andamento generale delle truffe sottolineano l’urgenza di investire in prevenzione, formazione e strumenti di difesa efficaci per proteggere cittadini e imprese nell’era digitale.