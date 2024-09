TUNNEL LUZZENO. LAVORI PER IL CROLLO: UNA CORSIA APERTA, CHIUSA DI NOTTE

MANDELLO DEL LARIO – Proseguiranno per tutto il weekend gli interventi di ripristino della viabilità della galleria Luzzeno lungo la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” nel comune di Mandello del Lario.

“Le operazioni – spiega Anas – si sono rese necessarie a seguito di alcuni distacchi delle canaline in lamiera grecata per la captazione delle acque presenti sulla volta della galleria, nella mattinata del 13 settembre. Per poter eseguire i lavori in sicurezza verrà chiusa la corsia di sorpasso dal…

> TUTTI I PARTICOLARI SU LARIO NEWS