LECCO – La stagione turistica 2023 si preannuncia nuovamente in crescita in termini di presenze a Lecco. Un calendario nato dalla collaborazione con le guide, gli accompagnatori e le istruttrici, che mettono in campo la loro competenza e la loro capacità di accogliere le persone.

Il Comune di Lecco fa sapere di svolgere il suo compito di promozione del territorio dotandosi anche di un’innovazione importante con il centro unico prenotazioni attivato sul portale Leccotourism.it: con un click sarà possibile scegliere per sé o regalare ad altri una delle 47 esperienze di primavera.

“Vogliamo farci trovare pronti grazie al lavoro dell’ufficio comunale Turismo ed eventi, mettiamo a disposizione delle strutture ricettive un catalogo di esperienze che consentano al territorio di essere ancora più attrattivo – dicono il sindaco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Attrattività Giovanni Cattaneo -. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento di Lecco come meta preferita per chi vuole stare all’aria aperta, recuperando ritmi più piacevoli, in armonia con la natura, la storia e la cultura che rendono unica la nostra città. Puntiamo sul lago, la montagna e i rioni: attraverso queste tre dimensioni il turista potrà contare su una diversa modalità per visitare Lecco, con una media di una proposta ogni due giorni”.