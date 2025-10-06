TURISMO. I PAESAGGI DI VARENNA PROTAGONISTI AD EXPO OSAKA 2025

LARIO – Un territorio che unisce bellezza, cultura e capacità imprenditoriale, in grado di trasformare tradizione e innovazione in un modello vincente riconosciuto nel mondo. È questa l’immagine della Lombardia che l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha presentato oggi all’Expo di Osaka ai buyer internazionali e ai rappresentanti delle istituzioni, raccontando una regione che eccelle nella moda, nel turismo e nel design, tre settori che ne incarnano lo stile, la creatività e la forza produttiva.

All’interno dello Spazio Lombardia, cuore pulsante della presenza regionale all’Esposizione Universale, i visitatori possono vivere un’esperienza immersiva grazie a un video dedicato alle 12 province lombarde …

