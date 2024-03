TURISMO LARIANO, I NUMERI DAL 2016: NEL LECCHESE OCCUPAZIONE A +8,5%

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco ha rilasciato la nota informativa “Consistenza economica del settore turistico nell’area lariana, in Lombardia e in Italia tra il 2016 e il 2023”, realizzata dall’ufficio Studi e Statistica.

La prima parte del report evidenzia l’andamento di localizzazioni e addetti del turismo tra il 2016 e il 2023, in cui si nota in particolare la crescita occupazionale dell’8,5% nel lecchese, con 9.500 dipendenti a fine 2023, 3210 in più di inizio 2016.

A seguire, viene presentato l’andamento dei sotto-settori del turismo, ristorazione, alloggi e agenzie viaggi/tour operator; l’unico dato in calo nel lecchese è quello dei bar, mentre gli alloggi hanno avuto un exploit, con un +93,2%, 673 in più rispetto al 2016.

Chiude il report il comparto turistico artigiano, in calo a Lecco dello 0,3%, due unità rispetto al 2016: Lecco è la settima in Lombardia e 77esima in Italia per quota di localizzazioni artigiane del comparto turistico rispetto al totale delle attive.

Il report “Le imprese del turismo in Lombardia e in Italia – anno 2023” è disponibile a questo link.