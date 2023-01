LECCO – “In questi anni come amministrazione regionale tanto abbiamo fatto per lo sviluppo in ottica turistica del nostro territorio con importanti finanziamenti: 30 milioni di euro in Valsassina per la valorizzazione degli sport invernali e l’outdoor, 17 milioni per le infrastrutture a servizio dell’area del Lario orientale e oltre 2 milioni per i Piani Resinelli mettendo così nelle condizioni le amministrazioni locali di favorire l’afflusso di turisti sulle nostre sponde del lago e sulle nostre montagne. – dichiara Mauro Piazza – In tutto questo faticoso lavoro vi è però un cruccio che, come lecchese, mi lascia l’amaro in bocca: l’ostello di Lecco “.

“In prima persona grazie al lavoro di squadra con Antonio Rossi e Antonello Formenti, mi sono battuto affinché l’ostello cittadino uscisse dall’impasse a cui era destinato, affidando la gestione dei lavori di ristrutturazione all’ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio attraverso un apposito aggiornamento dell’accordo di programma originario. – continua il Consigliere regionale – Ora però nonostante i numerosi annunci da parte dell’amministrazione Gattinoni sulla prevista apertura che, ahinoi, doveva avvenire nella scorsa primavera, dell’ostello nessuno ne sente più parlare: il Comune di Lecco cosa sta facendo? Passeggiando lungo Corso Giacomo Matteotti tutto sembra essere pronto, ma al momento nessuno della Giunta parla di più di quest’infrastruttura strategica e anzi, i tempi sembrano essere lunghi e non certi”.

“L’ostello non solo rafforzerebbe l’offerta turistica cittadina, ma potrebbe essere sfruttato anche quale luogo sociale di accoglienza e ospitalità per i tanti studenti fuori sede, che da oltre 100 paesi del mondo hanno studiato e studiano nel nostro polo territoriale per formarsi: una necessità che mai come quest’anno è stata impellente, ma che purtroppo non si è potuta mettere a sistema; un’occasione persa, l’ennesima da parte della Giunta Gattinoni” conclude il consigliere regionale della Lega.