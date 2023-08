LECCO – La giunta comunale ha approvato il partenrariato con gli enti del terzo settore ai fini della coprogettazione di servizi e azioni specifiche per la promozione turistica di Lecco. Il percorso, avviato nel mese di marzo, ha visto la candidatura di un raggruppamento di soggetti, guidati dall’Impresa Sociale Girasole attraverso le socie Consorzio Consolida e cooperativa sociale Sineresi, oltre che altre due cooperative della rete consortile, Larius Cooperativa Sociale e Betania Cooperativa Sociale Onlus.

Ne è scaturito un lavoro intenso e molto approfondito, condotto a quattro mani tra l’area turismo ed eventi del Comune di Lecco e l’Impresa Sociale Girasole, per arrivare a definire gli impegni economici e l’assetto organizzativo che consentirà di gestire in modo innovativo tutti i servizi di informazione e promozione turistica, nella logica di una corresponsabilità sempre più diffusa del territorio nel valorizzare luoghi ed esperienze, con il coinvolgimento di nuovi soggetti del terzo settore che possano affiancare gli uffici comunali nel portare avanti iniziative attente all’identità della città, all’inclusività e sostenibilità sociale e ambientale, alla collaborazione con altri enti e altre amministrazioni, allo sviluppo di processi e prodotti in grado di aumentare l’attrattività del territorio.

Sono stati individuati tre team che affiancheranno l’area turismo del Comune, aumentando competenze e relazioni: il primo porterà avanti le attività operative dell’Infopoint con un nuovo assetto organizzativo e la responsabilità sullo sviluppo del Catalogo delle Esperienze lanciato in primavera; il secondo team ha l’incarico di sviluppare percorsi sperimentali per migliorare la capacità del territorio lecchese di leggere dati e trend, intercettare i flussi turistici e coordinare iniziative che valorizzino le professionalità già attive a Lecco in campo turistico; il terzo team sarà dedicato alla comunicazione, a supporto di tutte le attività di marketing territoriale, con l’elaborazione di piani editoriali e pianificazioni pubblicitarie a supporto del territorio e degli eventi.

“In queste settimane – commenta Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – continuiamo a leggere i dati sulla crescita delle presenze turistiche così come i commenti degli addetti ai lavori. Come Comune capoluogo avvertiamo la responsabilità di essere a fianco di chi investe le proprie risorse per migliorare il settore turistico a Lecco: per questo abbiamo scelto di investire 1 milione di euro per il triennio 23-24-25 puntando sul capitale umano. Una squadra di professionisti in grado di curare l’accoglienza dentro l’Infopoint, di sviluppare ulteriormente il portale Leccotourism.it, di rafforzare il collegamento con la recettività alberghiera ed extra-alberghiera, con le guide e gli accompagnatori che stanno già proponendo esperienze sempre più interessanti per scoprire le montagne di Lecco, il suo lago, i nostri rioni. Compito del partenariato sarà anche quello di impostare le campagne di promozione online e offline, di creare connessioni con altri territori in vista degli importanti appuntamenti di Milano-Cortina 2026 e degli Open Master del 2027. Siamo all’inizio di un percorso nuovo che guarda con grande disponibilità a nuove forme di collaborazione con gli operatori privati che nei prossimi tre anni potranno testare questa modalità di lavoro e valutare insieme al Comune che forma dare a questa sinergia: solo nella collaborazione tra pubblico e privato troveremo la chiave per far fronte a questa fortissima domanda di turismo all’ombra del Resegone”.

Il partenariato si pone l’obiettivo di migliorare il percorso dell’Infopoint di piazza XX Settembre, portando a fattor comune le esperienze maturate negli ultimi anni per renderle disponibili anche ad altre amministrazioni. Nel progetto triennale sono previste due attività specifiche: la formazione, con il coinvolgimento attivo del servizio Informagiovani e la collaborazione con le scuole superiori del territorio, e la spinta all’internazionalizzazione con azioni specifiche di posizionamento del territorio lecchese in contesti fieristici e circuiti editoriali in grado di intercettare in modo più efficace il profilo di un turista alla ricerca di esperienze outdoor accessibili tutto l’anno, in un territorio su misura per le diverse capacità ed età, con una distanza competitiva dai grandi hub del trasporto di Milano, Bergamo, Varese.

“Il percorso della co-progettazione – conclude Cattaneo – prevede una verifica sugli obiettivi raggiunti dopo 18 mesi dal suo inizio. Tuttavia, vorrei proporre già in autunno un momento di approfondimento e conoscenza del percorso definito al tavolo della co-progettazione , coinvolgendo la relativa commissione consiliare, così da raccogliere ulteriori spunti per migliorare il progetto e affinare le azioni in vista della stagione turistica 2024”.