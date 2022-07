PIANI DEI RESINELLI – Unire la passione per la musica a quella per le montagne e il territorio: è questa la ricetta del progetto Explorecast 2022, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale AHC Ets che mette in dialogo fra loro i giovani e la natura, attraverso la mediazione della musica e delle immagini. Un progetto di successo che, dopo le esperienze degli scorsi anni al Cornizzolo e ai Piani d’Erna, quest’anno si è focalizzato sulla valorizzazione dei Piani Resinelli e delle montagne che li circondano.