PIANI DEI RESINELLI – “Sorry we are closed definitivamente“: con queste parole, un po’ in italiano e un po’ in inglese, i gestori del Parco Avventura dei Piani dei Resinelli ne annunciano la chiusura “loro malgrado” dopo 11 anni di divertimento. Uno stop dovuto al termine del contratto della concessione decennale, che in futuro potrebbe essere stipulato con altre persone con la pubblicazione di un nuovo bando.

Tantissimi i messaggi social a supporto del Parco, sia da parte degli affezionatissimi turisti, sia da chi d’ora in poi vedrà i Piani dei Resinelli e il territorio in generale un pochino più poveri, almeno fino all’eventuale nuova apertura della struttura.