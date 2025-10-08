Turismo. Treno+battello Trenord e Navigazione Laghi, il Lario batte tutti

RIMINI – Sono oltre 51mila i viaggiatori che nei primi nove mesi del 2025 hanno scelto le proposte treno+battello di Trenord e Navigazione Laghi per visitare le bellezze dei laghi di Como, Garda e Maggiore. Il dato, in aumento del 42% rispetto al 2024, conferma anche per quest’anno il crescente trend dell’utilizzo del treno per gli spostamenti nel tempo libero.

Fra le destinazioni proposte, la preferita è il Lago di Como, scelta da 45mila clienti. Sono stati oltre 3.500 i viaggiatori che si sono diretti verso il Lago di Garda; circa 2.500 quelli verso il Lago Maggiore. Più di otto clienti su dieci acquistano i…

