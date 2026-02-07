TUTA DA TEDOFORO IN VENDITA ON LINE, PER I RAGNI: “UN ATTO VERGOGNOSO”

Nelle scorse ore, attraverso gli articoli apparsi sulla stampa locale abbiamo appreso con stupore e grande amarezza la notizia della tuta da tedoforo olimpico messa in vendita su uno shop online e descritta dal venditore come “Completo da Tedoforo utilizzato per portare la torcia olimpica in Grignetta dai Ragni di Lecco”.

Si tratta di un fatto gravissimo che lede il buon nome del nostro gruppo e va contro tutti quei principi etici e sportivi che i Ragni di Lecco testimoniano da 80 anni.

Per noi portare la fiamma sulla cima della montagna iconica della nostra storia, vestendo i colori olimpici, è stato un immenso onore, soprattutto perché lo spirito dilettantistico e il senso di lealtà, solidarietà e condivisione che animano il movimento olimpico sono gli stessi principi su cui si fonda il nostro sodalizio e ai quali ciascun Ragno accetta di aderire nel momento in cui entra a far parte del gruppo.

Fare commercio di un simbolo di questi valori, come la tuta da tedoforo, è cosa assolutamente disdicevole e vergognosa.

Cercheremo di risalire al responsabile di questa azione e prenderemo nei suoi confronti i provvedimenti necessari a tutelare il buon nome del nostro gruppo.

Ragni della Grignetta

Il presidenteMatteo De Zaiacomo