TUTELA DEGLI ANFIBI, DA FEBBRAIO SALVATI PIÙ DI 30MILA ESEMPLARI

LECCO – Anche quest’anno la Provincia di Lecco ha concluso l’attività di tutela degli anfibi con la collaborazione delle forze di volontariato.

Durante il loro periodo riproduttivo, dovendo in molti casi uscire dalle zone boscate per portarsi in zona lago, gli anfibi devono attraversare le strade con serio pericolo per se stessi e per i veicoli in transito.

Gli interventi sono stati effettuati tra febbraio e giugno con grande impegno delle Gev – Guardie ecologiche volontarie e la fattiva collaborazione delle associazioni Legambiente Lecco, Lac Lecco / Milano, CK90 Vercurago, Wwf Lecco.

Le attività principali hanno riguardato il monitoraggio quotidiano delle aree di migrazione, la pulizia e la bonifica dei rifiuti lungo le strade interessate, il taglio erba e rovi per garantire visibilità e sicurezza, il posizionamento e la manutenzione giornaliera delle barriere salva rospi, la rimozione delle barriere a fine migrazione, la gestione del magazzino, l’inventario e lo stoccaggio materiali a fine stagione.

L’attività è stata svolta principalmente lungo la Sp 583 Lariana nei territori comunali di Mandello del Lario e Oliveto Lario e lungo la Sp 47 nel territorio comunale di Bosisio Parini; da quest’anno si è presentato un nuovo scenario lungo la Sp 72 a Dervio, oggetto di attenzione per comprenderne le dimensioni.

Lungo la Sp 583 i volontari hanno effettuato 1.242 presenze per un totale di 5.186 ore, alternandosi due volte la settimana nelle varie serate; sono state posizionate barriere mobili per 1.800 metri, oltre alla manutenzione di barriere fisse per 100 metri e al ripristino di barriere naturali per 900 metri; sono stati bonificati e riutilizzati con successo per il passaggio del Bufo bufo 8 sottopassi (canali di scolo sotto la Sp 583) come infrastrutture di supporto alla migrazione.

Quest’intervento ha consentito di portare in salvo 31.121 rospi: 16.417 in discesa e 14.704 in risalita.

Gli interventi a Bosisio Parini, più modesti ma non per questo meno importanti, si sono conclusi con il salvataggio di 81 rospi (29 femmine e 52 maschi).

“La tutela dell’ambiente e del suo ecosistema da parte della Provincia di Lecco si realizza anche con queste azioni – commentano la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Simone Brigatti – Si tratta di un’attività molto importante per garantire una migrazione sicura agli anfibi verso le raccolte d’acqua, indispensabili per la deposizione delle uova e di conseguenza per la sopravvivenza della specie. Inoltre l’intervento rende le strade attraversate dai rospi più sicure dal punto di vista viabilistico, prevenendo impatti diversamente non evitabili. Un ringraziamento particolare alle Guardie ecologiche volontarie e alle associazioni di volontariato per la preziosa collaborazione fornita alla Polizia provinciale”.