TUTELA DEI MINORI: DOMANI IN SALA DON TICOZZI IL GARANTE RICCARDO BETTIGA

LECCO – In concomitanza con la Giornata annuale per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, che ricorre ogni anno il 20 novembre, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco ha organizzato, in collaborazione con i comitati Unicef di Lecco e di Como, la Provincia e il Comune di Lecco, un incontro con Riccardo Bettiga, che riveste in Regione Lombardia il ruolo di “Garante per la tutela dei minori e delle fragilità”.

Il ritrovo avverrà nella sala “Don Ticozzi” di Lecco in via Ongania 4 domani, 21 novembre, alle 10. L’evento sarà una celebrazione della firma della Convenzione siglata nel 1989 e del 50° del Comitato Italiano dell’Unicef. Saranno presenti 150 minori, alcuni in presenza e altri online, frequentanti ogni ordine scolastico, dalla primaria alle scuole superiori, di Scuole Amiche (progetto MIM- UNICEF) con tre classi di prima e seconda dell’Indirizzo Professionale Servizi all’Assistenza sociale e alla sanità dell’Istituto Bertacchi che racconteranno ai presenti, attraverso elaborati vari (video e materiali cartacei), gli sviluppi della riflessione sui Diritti.

Per meglio predisporsi all’incontro, che avrà carattere di dialogo vero e proprio con i ragazzi, gli alunni sono invitati a riflettere sulla domanda proposta quale titolo della locandina allegata: “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza hanno a che fare con me e con il mio futuro?”