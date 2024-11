“TUTTE LE LACRIME SONO TRASPARENTI”, IN UN LIBRO LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

LECCO – L’Associazione Appello per Lecco e Azione della provincia di Lecco, sensibili al gravoso e sempre attuale dramma della violenza sulle donne, fenomeno sociale che sembra aggravarsi sempre di più, organizzano per venerdì 15 novembre alle 18.30, presso la Sala Formativa di via Malpensata 6 a Lecco, la presentazione del nuovo libro di Luisa Colombo, artista e scrittrice malgratese, “Tutte le lacrime sono trasparenti”.

Luisa Colombo si occupa da molti anni di ideare e condurre progetti a sostegno delle fragilità e della promozione della legalità; percorsi che conduce personalmente all’interno di diversi istituti penitenziari e scuole di ogni ordine e grado.

In questo suo nuovo lavoro la Colombo ha raccolto una serie di testimonianze di vita vera di tante donne vittime di violenza, mettendo in risalto anche le esperienze di donne che hanno subito violenza, ma sono riuscite a sopravvivere ai loro compagni e potenziali carnefici. Testimonianze di violenza, certo, ma anche di gioia, di soddisfazioni e di riscatto di donne che hanno subito, ma evitato la sopraffazione. Storie di persone comuni, ma con vissuti ricchi di una generosa umanità. Persone che hanno sofferto, gioito, che hanno fatto del male e si sono fatte del male, che hanno sostenuto e vinto contro le sfide che la vita ti chiama ad affrontare. Il filo conduttore di tutte queste storie scritte nero su bianco sono le lacrime: gocce che talvolta sono state fiumi e che ogni persona, in qualche momento della propria vita, ha versato e assaggiato sentendone il sapore, trattenendole, ingoiandole come macigni o lasciandole fluire liberamente dagli occhi. Lacrime che hanno assorbito il dolore delle tragiche testimonianze raccolte in questo libro, ma che sono sempre rimaste, nonostante tutto, limpide e brillanti.

Il volume è arricchito da illustrazioni realizzate dall’autrice che rielaborano graficamente, con uno stile inconfondibile e personale, le testimonianze narrate. Pubblicato dalla Cornacchione Editore, è disponibile in libreria e online.

Oltre all’autrice saranno presenti come moderatrice Marialuisa Reatti, responsabile progetto contro la violenza e pari opportunità di Appello per Lecco, porteranno il loro saluto Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione e Rinaldo Zanini, presidente di appello per Lecco.

L’incontro pubblico con ingresso libero consentirà ai presenti di acquistare il libro a 12 euro anziché 18 euro solo ed esclusivamente in questa occasione.