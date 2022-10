PESCATE – Da un po’ di tempo sei sindaci di area omogenea (Civate, Valmadrera, Oliveto Lario, Malgrate, Galbiate e Pescate) si ritrovano per confrontarsi sui servizi che li coinvolgono tutti, come Silea, Larioreti, ‘quarto ponte’, Comunità Montana.

Un accrocchio apparentemente strano, vedendo insieme il centro sinistra di Antonio Rusconi di Valmadrera, Polano di Malgrate e De Capitani primo cittadino della Lega, quest’ultimo salito all’onor delle cronache per uscite clamorose su immigrazione e circolazione della strada che transita per il suo paese. Una politica al maschile che riesce a superare le differenze di genere ‘partitico’.

L’ultimo incontro a Pescate, un appuntamento mensile che da mesi si rinnova per costituirsi in Conferenza dei Sindaci del Lecchese, come dichiara il comunicato posteriore al momento. Il gruppetto ha lavorato per due ore di lavoro sui temi citati e finito con un “momento di amicizia a tavola“.