TUTTI I GIOVEDÌ DI SETTEMBRE I TORNEI DI BURRACO AI PIANI D’ERNA

LECCO – Gli Amici del Burraco Tour di Lecco propongono per tutti i giovedì di settembre un appuntamento al Bar della Funivia ai Piani d’Erna. L’incontro prenderà il via nel primo pomeriggio, alle 14:15, con l’iscrizione e l’accoglienza dei partecipanti e la sistemazione dei tavoli da gioco. Dopo il saluto dei promotori, il torneo inizierà alle 14:30 con tre turni da quattro mani ciascuno, per concludersi intorno alle 17:30 con la premiazione dei vincitori.

“Questa formula – spiegano gli organizzatori – , assai apprezzata e condivisa dagli amici lecchesi del Burraco per i mesi di giugno e luglio scorsi, viene riproposta grazie all’ospitalità del gestore Antonio, che sempre ci aiuta e sostiene in questi nostri progetti conviviali e solidali”.

“I nostri tornei non hanno la caratteristica della competitività – chiariscono – , ma uno spirito amichevole e solidale, un occasione per stare insieme contro la solitudine”. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona e l’intero ricavato sarà devoluto al “Progetto Solidarietà Cuba”, destinato all’acquisto di materiale medico per il Policlinico Guanabo a L’Avana.

L’iniziativa è aperta a tutti, ma per garantire la buona riuscita degli incontri è consigliata la prenotazione. Chi desidera partecipare può contattare Sergio al 3357421775 o Antonio al 333212366.

