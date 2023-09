DERVIO – Domenica 24 settembre la seconda edizione del TuttiCai che ha avuto come punto di partenza i Roccoli di Artesso che qualcuno ha raggiunto a piedi da Dervio. Da lì si è partiti in direzione dei Roccoli Lorla da dove alcuni partecipanti hanno proseguito fino in vetta al Legnoncino.

L’iniziativa coordinata da Domenico Sacchi ha visto il prezioso aiuto di Luigi Rusconi, presidente del Cai di Dervio. La camminata ha avuto come scenario i sentieri con vista strepitosa sul lago di Como da Sorico a Bellagio.