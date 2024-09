MUSICAL PER BENEFICENZA: “TUTTO È POSSIBILE PERSINO L’IMPOSSIBILE”

LECCO – La compagnia teatrale “Besta on stage” propone il musical “Tutto è possibile persino l’impossibile…” incentrato sulla storia di Mary Poppins, già rappresentato in teatro.

I ricavati verranno devoluti in beneficenza al fine di acquistare prodotti e macchinari per l’ospedale in cui la maggior parte dei teatranti volontari lavora. In particolare per lo studio di tumori cerebrali infantili e terapie personalizzate.

Per la prima volta negli ultimi anni il musical sbarca a Lecco. Appuntamento per il 24 novembre al Teatro Cenacolo Francescano.